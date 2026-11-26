Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiterhin klar im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 25.175 Punkten berechnet, ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, am Ende die Commerzbank, FMC und Qiagen.



"Im Dax hat die Magnetwirkung der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten wieder einmal funktioniert", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Wall Street hat gestern im späten Handel doch noch die Gegenrichtung eingeschlagen, und zahlreiche Technologiewerte konnten sogar im Plus schließen. Überraschend starke US-BIP-Daten und der PCE-Preisdeflator haben im Handelsverlauf ihren Schrecken verloren."



Eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember sei an den Finanzmärkten inzwischen weitgehend eingepreist. "Entscheidend dürfte vielmehr der geldpolitische Ausblick auf das kommende Jahr werden." Verschiedene Basiseffekte könnten 2027 die Inflationsdynamik abschwächen und damit der US-Notenbank den Druck nehmen, die geldpolitischen Zügel weiter anzuziehen. "Die Anleger beginnen deshalb, über die mögliche Zinserhöhung im Dezember hinwegzuschauen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0970 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9116 Euro zu haben.





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