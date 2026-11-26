EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.11.2026 / 15:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht werden:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027

Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027

Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations





26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News