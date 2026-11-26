Bad Homburg - Der Vorstandsvorsitzende des Bad Homburger Gesundheitskonzerns Fresenius, Michael Sen, ist offen für weitere Investitionen. Dabei kommen für den Manager sowohl Entwicklungsdeals als auch Beteiligungen an Technologie-Start-ups in Frage. "Oder wir investieren direkt in bestehende Plattformen und Kapazitäten", sagte Sen dem "Handelsblatt" (Freitagausgaben).



Als Beispiel nannte der Manager das spanische Unternehmen mAbxience, das Nachahmerpräparate biotechnologisch hergestellter Arzneimittel entwickelt und fertigt. Im Jahr 2022 übernahm Fresenius zunächst 55 Prozent der Anteile, bis es im Oktober 2026 den übrigen Teil kaufte. "Dieses Prinzip werden wir fortsetzen: gezielt investieren, strategische Optionen schaffen und dort weitergehen, wo wir vom Potential überzeugt sind", so Sen. Zuletzt hatte Fresenius zudem eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen WuXi für die Entwicklung von Biosimilars geschlossen.



Das nötige Kapital für Transaktionen schöpft Fresenius dabei auch aus den Verkäufen von Aktien der früheren Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care (FMC). Im November hat Fresenius zuletzt Aktien im Wert von rund 13 Millionen Euro abgegeben. "Mit der Platzierung der FMC-Tranchen im Markt verfolgen wir eine gewisse Logik", erklärte Sen. Im August hätten die Einnahmen aus den verkauften Aktienpaketen etwa teilweise den Erwerb von mAbxience finanziert.



Aktuell hält Fresenius, das sich nur noch als Finanzinvestor begreift, rund 20 Prozent der Aktien von FMC. Weitere Verkäufe seien zudem möglich. "Wir wägen ständig ab, wie viel Wert FMC generieren kann und wo wir die Mittel möglicherweise noch besser einsetzen können", sagte Sen.



Investieren will Sen auch in Standorte Deutschland und Europa, trotz neuerlicher Hürden, die mit der Reform der gesetzlichen Krankenkassen kommen. Allein in den letzten fünf Jahren hätte der Geschäftsbereich Kabi, unter den die Herstellung intravenös verabreichter Arzneimittel sowie Medizinprodukte und Biosimilars fällt, mehr als eine Milliarde Euro in die Produktion investiert - zuletzt in Fertigungslinien in Italien und Polen. "Die Rahmenbedingungen müssen aber stimmen", erklärte Sen.



Von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) erwartet Sen einen ganzheitlichen Plan. Bislang würden sich Gesetze oft widersprechen. Als Beispiel nannte Sen im Krankenhausgeschäft die Vergütung von Behandlungen im stationären und ambulanten Bereich. Zunächst sollte eine neue Regel diese angleichen, 2028 wird sie wieder aufgehoben.





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