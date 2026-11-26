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Verwaltungsrat der Shelly Group bekräftigt Unterstützung für geändertes Angebot von Schneider Electric SE



26.11.2026 / 20:15 CET/CEST

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Verwaltungsrat der Shelly Group bekräftigt Unterstützung für geändertes Angebot von Schneider Electric SE



Sofia / München, 26. November 2026 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ), Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, gibt bekannt, dass ihr Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") seine begründete Stellungnahme vom 5. Oktober 2026 zum freiwilligen Übernahmeangebot (das "Angebot") der SE 2026 A SAS (die "Bieterin)", einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, bekräftigt hat. Das Angebot wurde mit Beschluss der bulgarischen Finanzaufsichtskommission (Financial Supervision Commission, die "FSC") vom 22. Oktober 2026 entsprechend deren Vorgaben geändert. Nach Auffassung des Verwaltungsrats entspricht das Angebot in seiner geänderten Fassung, die den Vorgaben der FSC Rechnung trägt, vollständig den Bedingungen des am 24. September 2026 bekannt gegebenen Investment Agreement, auf dessen Grundlage die Gesellschaft zugesagt hat, ein mögliches Angebot zu unterstützen. Dies betrifft den Angebotspreis sowie die erklärten Absichten der Bieterin, insbesondere ihre strategischen Pläne für die Gesellschaft nach erfolgreichem Vollzug des Angebots hinsichtlich Management, geografischer Aufstellung, Beschäftigungsniveau und Erhalt der Kernmarken für einen bestimmten Zeitraum, ebenso wie hinsichtlich des Delistings der Gesellschaft. Die Änderungen des Angebots berühren den Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie nicht, wie er zum Zeitpunkt der erstmaligen Registrierung des Angebots bei der FSC galt. Der Verwaltungsrat hat daher festgestellt, dass die freiwillig in Auftrag gegebene unabhängige Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH zum ursprünglich registrierten Übernahmeangebot weiterhin aktuell ist und zur Beurteilung der Angemessenheit des Angebotspreises im Rahmen des geänderten Angebots herangezogen werden kann. Zudem ist der Stichtag für die Bestimmung des Angebotspreises der Tag der erstmaligen Registrierung des Angebots bei der FSC (28. September 2026), und der Wert der Aktien wurde in der unabhängigen Fairness Opinion um dieses Datum herum ermittelt. Freitag kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar aus finanzieller Sicht für die Aktionäre der Shelly Group angemessen ist. Eine Zusammenfassung der Fairness Opinion wird unter https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf abrufbar sein. Das Angebot steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die FSC. Nach Genehmigung des Angebots durch die FSC wird die Gesellschaft die Stellungnahme des Verwaltungsrats zusammen mit dem von der FSC genehmigten Angebotsdokument veröffentlichen. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt erst mit der Veröffentlichung des von der FSC genehmigten Angebotsdokuments. Weitere Informationen unter corporate.shelly.com .



Über die Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt. Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG ) notiert und in den SDAX einbezogen.



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Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Genehmigung durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group nach deren Veröffentlichung sorgfältig zu lesen. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.



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