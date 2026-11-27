VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BF541080
|464000.000
|62332448.87
|134.3372
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BF540Z61
|754000.000
|54629137.65
|72.4524
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BQQP9F84
|45550000.000
|3815813015.08
|83.7720
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BDFBTQ78
|36975000.000
|1866278201.29
|50.4741
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BYWQWR46
|10500000.000
|699075639.59
|66.5786
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|994482173.85
|81.1822
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BDS67326
|3528000.000
|237597946.94
|67.3464
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|435350954.63
|70.2179
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|161197198.00
|37.0568
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BMC38736
|91350000.000
|7095058052.37
|77.6689
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|85911534.31
|6.9005
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-26
|IE00BMDKNW35
|43050000.000
|334038313.30
|7.7593
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0000H445G8
|470000.000
|6946042.90
|14.7788
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0002PG6CA6
|88250000.000
|760210629.50
|8.6143
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0005B8WVT6
|720000.000
|15572998.54
|21.6292
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000YU9K6K2
|21440000.000
|1338070596.49
|62.4100
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000B9PQW54
|1000000.000
|26590316.42
|26.5903
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0001J5A2T9
|785000.000
|21897683.30
|27.8951
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15855546.56
|20.5916
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000M7V94E1
|42070000.000
|1503142701.45
|35.7296
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000NXF88S1
|8370000.000
|236724632.59
|28.2825
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000YYE6WK5
|111200000.000
|5908316915.53
|53.1323
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|66795344.96
|23.9582
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|42970538.12
|27.7229
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13750521.74
|26.9618
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-26
|IE0007Y8Y157
|30750000.000
|667187699.87
|21.6972
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|37821086.89
|20.4438
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000YYVSM16
|5700000.000
|81912641.38
|14.3706
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7221365.75
|18.0534
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-26
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|5657481.93
|16.1642
© 2026 PR Newswire