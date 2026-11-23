VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 23
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BF541080
|464000.000
|62619919.43
|134.9567
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BF540Z61
|754000.000
|54633971.17
|72.4588
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BQQP9F84
|45000000.000
|3496246747.65
|77.6944
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|1771143356.10
|47.9660
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|678124021.08
|64.8923
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|923943207.74
|75.4239
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BDS67326
|3528000.000
|237848513.43
|67.4174
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|389545349.99
|67.1630
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|156000342.41
|35.8621
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BMC38736
|90500000.000
|6770151729.86
|74.8083
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|83016656.32
|6.6680
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-20
|IE00BMDKNW35
|43800000.000
|329302494.01
|7.5183
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0000H445G8
|470000.000
|6990487.29
|14.8734
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0002PG6CA6
|87500000.000
|738528546.69
|8.4403
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0005B8WVT6
|720000.000
|15220556.26
|21.1397
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000YU9K6K2
|21290000.000
|1278360238.07
|60.0451
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000B9PQW54
|930000.000
|23015804.04
|24.7482
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|19942926.31
|27.1332
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15187734.31
|19.7243
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000M7V94E1
|42070000.000
|1468645667.81
|34.9096
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000NXF88S1
|8620000.000
|232634331.22
|26.9877
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000YYE6WK5
|112200000.000
|5691480887.48
|50.7262
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|66810035.94
|23.9634
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|41165015.20
|26.5581
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13155508.93
|25.7951
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-20
|IE0007Y8Y157
|30450000.000
|634231287.57
|20.8286
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|37148539.22
|20.0803
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|77175671.59
|14.1607
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7087191.38
|17.7180
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-20
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|5973962.63
|17.0685
© 2026 PR Newswire