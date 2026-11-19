VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BF541080
|464000.000
|63131031.08
|136.0583
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BF540Z61
|754000.000
|54954299.15
|72.8837
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BQQP9F84
|45050000.000
|3827592466.27
|84.9632
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BDFBTQ78
|36975000.000
|1905226045.99
|51.5274
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|705287584.22
|67.4916
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1013537307.56
|83.4187
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BDS67326
|3528000.000
|239356848.17
|67.8449
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|405174091.28
|69.8576
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|161358073.28
|37.0938
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BMC38736
|90250000.000
|7814343278.77
|86.5855
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|87761468.67
|7.0491
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-18
|IE00BMDKNW35
|45100000.000
|395146108.56
|8.7616
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0000H445G8
|470000.000
|7176965.47
|15.2701
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0002PG6CA6
|87300000.000
|782094799.40
|8.9587
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15685561.28
|21.4871
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000YU9K6K2
|21290000.000
|1411872348.96
|66.3162
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000B9PQW54
|910000.000
|23439542.28
|25.7577
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20485291.74
|27.8711
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15611030.18
|20.2741
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1579161483.13
|37.6708
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|253219726.68
|28.7097
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000YYE6WK5
|112400000.000
|5949724802.44
|52.9335
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|67193223.73
|24.1009
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|42908218.08
|27.6827
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13574980.19
|26.6176
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-18
|IE0007Y8Y157
|30450000.000
|679463989.10
|22.3141
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|37876322.11
|20.4737
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|81614394.34
|14.9751
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7320079.87
|18.3002
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-18
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|6214909.65
|17.7569
© 2026 PR Newswire