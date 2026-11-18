VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BF541080
|464000.000
|63143779.26
|136.0857
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BF540Z61
|754000.000
|54989634.43
|72.9305
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BQQP9F84
|45050000.000
|4053088874.31
|89.9687
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BDFBTQ78
|36975000.000
|2002591126.16
|54.1607
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|699880051.13
|66.9742
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1072525058.10
|88.2737
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BDS67326
|3528000.000
|240482377.14
|68.1639
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|404286371.26
|69.7045
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|161889276.22
|37.2159
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BMC38736
|89750000.000
|7715349518.33
|85.9649
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|87818734.35
|7.0537
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-17
|IE00BMDKNW35
|45100000.000
|392873471.34
|8.7112
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0000H445G8
|470000.000
|7232257.62
|15.3878
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0002PG6CA6
|87300000.000
|793166259.97
|9.0855
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15684952.41
|21.4862
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000YU9K6K2
|21390000.000
|1430979470.24
|66.8995
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000B9PQW54
|910000.000
|23697824.52
|26.0416
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20650210.56
|28.0955
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15663783.21
|20.3426
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1593891714.60
|38.0222
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|255521401.42
|28.9707
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000YYE6WK5
|112550000.000
|6033463985.57
|53.6070
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|67221939.56
|24.1112
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|42788950.41
|27.6058
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13575071.07
|26.6178
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-17
|IE0007Y8Y157
|30350000.000
|678715381.22
|22.3629
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|38540990.01
|20.8330
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|81403115.81
|14.9364
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7394821.68
|18.4871
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-17
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|6037456.86
|17.2499
© 2026 PR Newswire