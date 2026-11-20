VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BF541080
|464000.000
|63049224.72
|135.8819
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BF540Z61
|754000.000
|54872889.76
|72.7757
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BQQP9F84
|45000000.000
|3678107436.11
|81.7357
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|1847264385.86
|50.0275
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|696663548.77
|66.6664
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|968484298.59
|79.7106
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BDS67326
|3528000.000
|238056621.84
|67.4764
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|395894427.74
|68.2577
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|159993621.02
|36.7801
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BMC38736
|90300000.000
|7586221548.56
|84.0113
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|87426961.89
|7.0222
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-19
|IE00BMDKNW35
|43800000.000
|368904144.18
|8.4225
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0000H445G8
|470000.000
|7153274.75
|15.2197
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0002PG6CA6
|87650000.000
|775970444.55
|8.8531
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0005B8WVT6
|720000.000
|15278690.82
|21.2204
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000YU9K6K2
|21290000.000
|1374622821.15
|64.5666
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000B9PQW54
|910000.000
|23014825.88
|25.2910
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20240964.03
|27.5387
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15423504.68
|20.0305
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1553754721.39
|37.0648
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000NXF88S1
|8770000.000
|247835279.44
|28.2594
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000YYE6WK5
|112350000.000
|5907115487.39
|52.5778
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|67075680.02
|24.0587
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|42036341.77
|27.1202
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13334214.53
|26.1455
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-19
|IE0007Y8Y157
|30450000.000
|668871525.02
|21.9662
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|37461977.18
|20.2497
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|80737248.36
|14.8142
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7198792.32
|17.9970
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-19
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|6245953.62
|17.8456
© 2026 PR Newswire