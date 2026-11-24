VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BF541080
|464000.000
|62650298.48
|135.0222
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BF540Z61
|754000.000
|54663494.24
|72.4980
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BQQP9F84
|44500000.000
|3659316875.26
|82.2318
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BDFBTQ78
|36975000.000
|1848974874.46
|50.0061
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|679586156.63
|65.0322
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|975351826.91
|79.6206
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BDS67326
|3528000.000
|237607684.44
|67.3491
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|413019233.00
|68.8365
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|158562347.65
|36.4511
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BMC38736
|90550000.000
|7683063050.73
|84.8488
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|84669704.89
|6.8008
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-23
|IE00BMDKNW35
|42350000.000
|346696292.90
|8.1865
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0000H445G8
|470000.000
|7064967.65
|15.0318
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0002PG6CA6
|87700000.000
|763274501.96
|8.7032
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0005B8WVT6
|720000.000
|15299506.83
|21.2493
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000YU9K6K2
|21340000.000
|1347722808.87
|63.1548
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000B9PQW54
|990000.000
|25630381.01
|25.8893
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20177604.64
|27.4525
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15573536.35
|20.2254
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000M7V94E1
|42070000.000
|1512301317.69
|35.9473
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000NXF88S1
|8370000.000
|230267088.92
|27.5110
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000YYE6WK5
|111700000.000
|5768356656.08
|51.6415
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|67018891.77
|24.0383
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|42340761.84
|27.3166
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13447322.96
|26.3673
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-23
|IE0007Y8Y157
|30500000.000
|663628551.63
|21.7583
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|37107223.87
|20.0580
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|80404535.58
|14.7531
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7127307.39
|17.8183
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-23
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|5982489.49
|17.0928
© 2026 PR Newswire