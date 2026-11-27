Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Freitag legte das Papier im Dax zur Mittagszeit um rund 3% zu, blieb damit aber unter der Marke von 800 €. Auslöser war der Kapitalmarkttag in Hamburg, auf dem Konzernchef Armin Papperger die mittelfristigen Ziele für 2030 deutlich zusammengestrichen hat. Ist die Kürzung der befreiende Schlussstrich, auf den Anleger seit Monaten warten? Das 2030-Ziel schrumpft Für 2030 peilt Rheinmetall nur noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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