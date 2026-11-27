NEW YORK (dpa-AFX) - Die beeindruckende Erholung an der technologielastigen Nasdaq zur Wochenmitte hat die US-Börsen auch nach dem Thanksgiving-Feiertag getragen. Die wichtigsten Indizes schlossen am Freitag allesamt mit Gewinnen. Eine Entwarnung sei dies aber noch nicht, hieß es von Marktteilnehmern. Die KI-Skepsis bestehe fort, zumal Nvidia erneut negative Schlagzeilen machte.

Der Nasdaq 100 beendete den verkürzten Handel mit plus 2,61 Prozent auf 26.726,39 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Angesichts neuer, eher negativer Schlagzeilen zu Nvidia war der Auswahlindex zunächst mit verhaltenen Gewinnen gestartet.

Die Nvidia-Aktie, die sehr schwach startete, legte letztlich ebenfalls zu. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut worden.

Der Dow Jones Industrial gewann am Freitag 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte, was auf Wochensicht ein Erholungsplus von 5,5 Prozent bedeutet. Für den Nasdaq 100 steht ein Wochenplus von 6,8 Prozent zu Buche. Der breite S&P 500 stieg am Freitag um 1,60 Prozent auf 7.297,49 Zähler.

Zum Wochenstart war der Nasdaq 100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt aber, als knapp über dem am vergangenen Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das zeitweise fast 5-prozentige Tagesminus hatte sich so auf gerade einmal etwas mehr als ein halbes Prozent verringert.

In dieser Erholung sieht Marktexperte Ronald Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker Lynx eine Chance für die Optimisten am Markt. Allerdings sei dafür charttechnisch gesehen das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. "Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg", resümierte er./ck/mis

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