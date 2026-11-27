Chur - Repower hat die Agrivoltaikanlage Ciminna auf Sizilien fertiggestellt und offiziell eröffnet. Die Anlage mit einer Leistung von 67 MW verbindet die Produktion von erneuerbarem Strom mit einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung. Die Eröffnung fand im Beisein von Vito Filippo Barone, Bürgermeister von Ciminna, statt. Mit Ciminna hat Repower eines ihrer bedeutendsten Ausbauprojekte für erneuerbare Energien in Italien abgeschlossen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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