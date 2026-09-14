Brusio - Repower hat im ersten Semester 2026 deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis vor allem von der schwachen Stromproduktion aus Wasserkraft sowie vom Auslaufen positiver Absicherungseffekte aus der Hochpreisphase an den Energiemärkten. Die Gesamtleistung ging von Januar bis Juni um 13 Prozent auf 939 Millionen Franken zurück, wie Repower am Montag mitteilte. Der operative Gewinn (EBIT) sank um 22 Prozent auf 51 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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