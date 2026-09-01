Poschiavo - Für Haushalte im Netzgebiet der Repower sinken die jährlichen Stromkosten 2027 leicht. Gleichzeitig führt Repower saisonale Energiepreise ein, investiert weiter in ein leistungsfähiges Verteilnetz und ergänzt ihr Angebot mit dem variablen Stromtarif Optima. Ein Vierpersonenhaushalt der ElCom-Verbrauchskategorie H4 mit einem Jahresverbrauch von 4'500 Kilowattstunden bezahlt 2027 inklusive MWST rund 1'449 Franken für Strom. Im laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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