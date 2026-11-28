München (ots) -Riga ist und bleibt ein Wohlfühlort für die deutschen Basketball-Männer. 2025 holte man hier den EM-Titel, heute Abend löst das Team von Alex Mumbru mit einem 78:76-Sieg gegen Lettland das WM-Ticket. "Heute haben wir gelitten", gibt Bundestrainer Alex Mumbru zu und ergänzt: "Aber das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben." Andreas Obst liefert mit seinen 25 Punkten einen Karrierebestwert im DBB-Trikot und nennt anschließend die Gründe für den Sieg: "Wir sind jederzeit zusammengeblieben, haben gekämpft und hatten nur den Sieg vor Augen. Die Leidenschaft und der Wille war da und hat uns den Sieg gebracht." Für Obst war es der erste Auftritt in der Nationalmannschaft in diesem Jahr und eine willkommene Abwechslung: "Ich freue mich immer sehr, hier dabei zu sein. Es macht riesig Spaß! Es ist einfach wie eine Familie, da ist man immer sehr befreit, herzukommen. In Riga, wo wir den Titel geholt haben, ist es umso besonderer", so der Star des FC Bayern München. Kay Bruhnke lobt das Team: "Wir haben viele gute Charaktere im Team. Es läuft noch nicht perfekt, aber ich denke, dass wir durch diese Charaktere einen Pluspunkt haben.""Am Ende brauchte es einen der EuroLeague-Stars mit Andreas Obst, als es kribbelig wurde. Er macht am Ende 25 Punkte. Du hast das Gefühl gehabt, wie ein Magnet konzentriert sich das Spiel auf Andi Obst, weil er merkt, er muss und dann tut er", analysiert MagentaSport-Kommentator Benni Zander. Auch für MagentaSport-Experte Alex Vogel ist Andreas Obst der Mann des Spiels: "Er hat das grandios gemacht, ohne zu überdrehen. Er hat gute Entscheidungen getroffen, ist zum Korb gezogen, hat Fouls gezogen, hat seine Mitspieler exzellent bedient. Sehr gutes Spiel von ihm, ohne ihn verlieren sie das Ding."Im nächsten WM-Qualifikationsspiel gegen Polen kann sich die Nationalmannschaft vor heimischem Publikum in Frankfurt auch für die vorzeitige Qualifikation feiern lassen - am Montag ab 19.00 Uhr live bei MagentaSport und MagentaTV.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Aussagen aus der WM-Qualifikation der Basketball-Männer. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Montag geht es weiter in der WM-Qualifikation: Das DBB-Team empfängt Polen in Frankfurt am Main - ab 19.00 Uhr live bei MagentaSport und MagentaTV. Bereits am Sonntag steht ein weiteres WM-Qualifikationsspiel auf dem Programm: Mit Spanien und Griechenland treffen zwei europäische Basketball-Großmächte aufeinander - live ab 17.50 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV.Lettland - Deutschland 76:78 | Obst-Show in Riga! "Wir haben gelitten": Deutschland erzittert sich das WM-TicketBundestrainer Alex Mumbru: "Heute haben wir gelitten! Wir haben einige Fehler gemacht, aber das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Wir hatten drei neue Spieler dabei. Für uns ist es wichtig, dass wir weiter zusammenwachsen und uns verbessern." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NlM1UnZJVUpDMlFWVHZ0cUZVSExmVVAyWFMvME1mdm8wRjlHR3dpa3JLcz0=Andreas Obst, DBB-Topscorer mit 25 Punkten - neue persönliche Bestleistung im Nationaltrikot: "Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Immer ein paar Kleinigkeiten, die sich heute angehäuft haben. Wir sind jederzeit zusammengeblieben, haben gekämpft und hatten nur den Sieg vor Augen. Die Leidenschaft und der Wille war da und hat uns den Sieg gebracht."... über seinen ersten DBB-Einsatz in diesem Jahr. "Ich freue mich immer sehr hier dabei zu sein. Es macht riesig Spaß. Es ist einfach wie eine Familie, da ist man immer sehr befreit, herzukommen. In Riga, wo wir den Titel geholt haben, ist es umso besonderer."... über den nächsten Gegner Polen: "Sie haben gezeigt, dass man mit ihnen rechnen muss."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QnZyRnhJWmRtS1REdWlhVEJieEtiWVptTElHNnRoa29PcFZabFJDTzJTMD0=Nationalspieler Kay Bruhnke über die Gründe für die erfolgreiche WM-Qualifikation: "Die Mentalität, dass wir nie aufgegeben haben. Es war nicht das schönste Spiel, es war ein echter Kampf. Im Endeffekt hat es gereicht. Wir haben viele gute Charaktere im Team. Es läuft noch nicht perfekt, aber ich denke, dass wir durch diese Charaktere einen Pluspunkt haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SGs4MEd1UVFDRkpRbDVYZFU4WG9HR0JhUTZDYkRraUVyWFk2YzZtSWdUTT0=Kay Bruhnke setzt direkt zum Start das erste Statement. Erst der Dreier, dann der Dunk! Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bTBSNkJmR3FZUG1xdHBUeU5aMmJad1EwdW0zdThjczhVd2FsTEYrUmNXTT0=Deutschland kommt in den Flow: Defensiv aufmerksam und offensiv läuft der Ball immer besser. Andreas Obst erst mit den Punkten, dann mit einem No-Look-Pass hinter dem Rücken. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MXNtOGlxSlordERCUnlJTjF2UE8rS2NZbndiUUNEbDlEUnd6aGlFTUVQdz0=Andreas Obst versprüht seine Magie mit einem Dreier, bei dem er sogar noch ein unsportliches Foul gegen seinen Gegenspieler herausholt. Dem Vier-Punkte-Spiel lässt er einen weiteren Dreier folgen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dlR6OEZwSS9Hek1Wd2REWDN4R0JXbm8xb3lIWXUwaVU5cmMwTEZ1NXVTaz0=Schlüsselsequenz auf dem Weg zum WM-Ticket: Oscar da Silva mit dem Block und Andreas Obst bringt das DBB-Team wieder mit fünf Punkten in Führung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YVE2OVZEeWk4d0hhelRWb3IzN3FFTU1wczZRTVRaNVA2aFo5THZyRFlYOD0=Deutschland zittert sich zum WM-Ticket: Mit Ablauf der Uhr verfehlt der Dreierversuch der Letten sein Ziel und das DBB-Team feiert den 78:76-Sieg in Riga. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SDJURENKdU5OVWt2U2pUQlcra3djUzlvU1Nodk5GMTJjejN6MjY5SUYrVT0=MagentaSport-Kommentator Benni Zander mit seiner Analyse: "Am Ende brauchte es einen der EuroLeague-Stars mit Andreas Obst, als es kribbelig wurde. Er macht am Ende 25 Punkte. Du hast das Gefühl gehabt, wie ein Magnet konzentriert sich das Spiel auf Andi Obst, weil er merkt, er muss und dann tut er."MagentaSport-Experte Alex Vogel über Andreas Obst: "Er hat das grandios gemacht, ohne zu überdrehen. Er hat gute Entscheidungen getroffen, ist zum Korb gezogen, hat Fouls gezogen, hat seine Mitspieler exzellent bedient. Sehr gutes Spiel von ihm, ohne ihn verlieren sie das Ding." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YmhVS3pJT29MKzkxT1JDRFBueXUxZ250UW16ZEh4R3pjLy8vRERGYTJUWT0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. Dazu wächst die Vorfreude auf 2027: mit der Eishockey-WM in Deutschland, der Basketball-WM, der Hockey-EM, der Frauenfußball-WM und dem Ryder Cup - präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion.Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDhYHcAyVFwCuEargZ3gJ/LO3p-P-c-w7n) - das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.de (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsE9szobMrLrNAIQFVXnON/muM0-v-RiaW6)WM-Qualifikation Männer | 10. SpieltagSonntag, 29.11.2026ab 17.50 Uhr: Spanien - GriechenlandMontag, 30.11.2026ab 19.00 Uhr: Deutschland - PolenEuroLeague | 15. SpieltagDonnerstag, 03.12.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes - Valencia Basketab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Roter Stern Belgradab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Armani Olimpia Mailandab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Paris Basketballab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelonaab 20.45 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Tel Avivab 20.45 Uhr: Virtus Bologna - Partizan BelgradFreitag, 04.12.2026ab 17.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Panathinaikos Athenab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Dubai Basketballab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - ASVEL VilleurbanneEuroCup | 9. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 17.20 Uhr: Siauliai Basketball - Skyliners Frankfurtab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - NINERS ChemnitzMittwoch, 09.12.2026ab 17.50 Uhr: Riga Zelli - Rostock Seawolvesab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - BAXI ManresaBasketball Champions League (BCL) | 5. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Cholet Basketab 19.50 Uhr: Igokea Aleksandrovac - ALBA BerlinMittwoch, 09.12.2026ab 19.50 Uhr: Pallacanestro Varese - Baskets BambergPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6399597