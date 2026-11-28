Während der Energiekonzern seine Jahresziele bestätigt und Milliarden in den Ausbau der Stromnetze investiert, rückt eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Wie viel Rendite lässt die Bundesnetzagentur künftig zu? Zwischen operativer Planbarkeit und offenen Regulierungsfragen stehen Anleger vor einer spannenden Abwägung.Solide Neunmonatszahlen im Rahmen der Erwartungen In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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