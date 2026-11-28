Während der Energiekonzern seine Jahresziele bestätigt und Milliarden in den Ausbau der Stromnetze investiert, rückt eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Wie viel Rendite lässt die Bundesnetzagentur künftig zu? Zwischen operativer Planbarkeit und offenen Regulierungsfragen stehen Anleger vor einer spannenden Abwägung.Solide Neunmonatszahlen im Rahmen der Erwartungen In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.