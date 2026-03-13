Die Aktie von K+S befindet sich seit Mitte November in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Am Donnerstag schoss der Kurs um weitere knapp +15% hinauf und reagierte damit auf die aktuellen Geschäftszahlen. Auch am Freitag gehört der Düngemittelhersteller zu den besten Performern im MDAX. Wie sind die Ergebnisse einzuschätzen und ist die Aktie auf dem jetzigen Niveau noch kaufenswert? Profitabilität verbessert Der Konzern ist operativ weiter auf Erholungskurs, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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