Erste zaghafte Erholungsversuche an den US-Börsen wurden im Handelsverlauf im Keim erstickt. Nach teils deutlicheren Kursgewinnen zum Start an der Wall Street sind vor allem der Nasdaq 100 und S&P 500 klarer ins Minus gerutscht. Die wieder steigenden Öl-Preise durch den schwelenden Iran-Krieg im Nahen Osten bleiben ein Belastungsfaktor.Indes sehen sich die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump weiter auf dem Weg zum Erfolg im Iran-Krieg. Die Attacken seien nun auf das bisher höchste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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