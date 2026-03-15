Die Deutsche Börse gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Stabilität und Verlässlichkeit wieder stärker honoriert wurden. Mit dem Call-Optionsschein DU48UW auf die Aktie der Deutschen Börse ergab sich daraus in unserem Depot ein Plus von 57,43 %. Rückenwind kam vor allem von den jüngsten Unternehmenszahlen: Der Konzern legte für 2025 Rekordwerte vor, erhöhte die Dividende und kündigte zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm an. Gleichzeitig stellte das Management für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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