Der Krieg im Iran hat mein Depot schrumpfen lassen. Das ergeht vielen Anlegern so. Wenn der Ölpreis steigt, werden viele Produkte teuerer wie Lebensmittel. Der Landwirt muss mehr für den Antrieb seiner Maschinen zahlen und für den Transport/Logistik muss mehr ausgegeben werden. Eine steigende Inflation hat wiederum zur Folge, dass die Notenbanken mit höheren Leitzinsen reagieren können oder eingeplante Zinssenkungen aufschieben. Trotz der Börsenturbulenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer