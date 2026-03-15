Nach dem deutlichen Kursrückgang befand sich die Aktie der Containerreederei Hapag-Lloyd seit Ende 2023 in einer breit angelegten Bodenbildungsphase. Am vergangenen Sonntag wurde im Rahmen eines Trading-Tipps für RuMaS-Abonnenten darauf hingewiesen, dass das Wertpapier die 200-Tage-Linie überwinden konnte. Dieses technische Kaufsignal, ließ auf einen möglichen weiteren Kursanstieg hoffen.Die Aktie zeigte sich in einem insgesamt volatilen Börsenumfeld ...

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