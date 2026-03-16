Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA zusammen mit Israel gegen den Iran hat sich US-Präsident Donald Trump innen- wie außenpolitisch in eine Ecke drängen lassen. Aus dieser wieder herauszukommen dürfte schwierig sein, denn innenpolitisch hat er mit dem wiederholten Angriff auf den Iran sein Hauptversprechen gegenüber den MAGA-Wählern gebrochen, keinen neuen Krieg anzufangen. Außenpolitisch hat sich die USA massiv mit dem Krieg mit dem Iran verkalkuliert und in nur zwei Wochen die Spezialmunitionsvorräte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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