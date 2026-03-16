von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Basler, der Wärmepumpenmarkt war im vergangenen Jahr in der Schweiz rückläufig. Hat das verkorkste deutsche Heizungsgesetz hierzulande abgefärbt? Roger Basler: Nein, das glaube ich nicht. Der Wärmepumpenmarkt ging um nochmals ein Prozent zurück, nachdem er ja im Jahr 2024 signifikante 29% verloren hatte. In der Schweiz haben wir die MuKEN, die Mustervorschriften der Kantone, welche die Richtung vorgeben, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab