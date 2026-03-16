Die italienische Großbank Unicredit, Muttergesellschaft der Bank Austria, hat ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt und will ihren Anteil über die 30-Prozent-Schwelle heben. Unicredit begründet den Schritt damit, "nicht dauernd darauf achten zu müssen, unter der 30-Prozent-Schwelle zu bleiben." Ab 30 Prozent muss nämlich ein Pflichtangebot erfolgen. Schwelle vor ÜberschreitungMit dem Überschreiten der 30 Prozent rückte Unicredit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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