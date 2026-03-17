Lange hat sich die italienische Unicredit Bank davor gescheut, ein offizielles Übernahmeangebot gegenüber der deutschen Commerzbank abzugeben. Wenngleich der sukzessive Zukauf an Geschäftsanteilen ein klares Indiz dafür war und auch die Geschäftsführung der Commerzbank vorhatte, den Übernahmeversuch seitens der Italiener so teuer wie möglich zu gestalten, legte die Unicredit Bank nun ein offizielles Übernahmeangebot vor. Ein Aufschlag von ca. 4 % auf den letzten Börsenkurs und damit 30,80 EUR je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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