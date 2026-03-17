© Foto: Markus C. Hurek - dpaSpringer Nature überzeugt mit starkem Gewinnsprung, wachsendem Open-Access-Geschäft und optimistischem Ausblick. Trotz KI-Sorgen zeigt sich das Geschäftsmodell robust - die Aktie reagiert mit deutlichen Kursgewinnen.Springer Nature startet mit Rückenwind ins neue Börsenjahr. Nach einem dynamischen ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen legt der Wissenschaftsverlag nicht nur starke Zahlen vor, sondern schürt auch neue Wachstumsfantasie bei Investoren. Die Aktie reagierte prompt und sprang im frühen Handel um rund 8 Prozent an die Spitze des SDax. Auf Sicht von 6 Monaten steht allerdings immer noch ein Minus von rund 25 Prozent zu Buche. Der Kurssprung vom Dienstag ist damit eher ein …Den vollständigen Artikel lesen
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