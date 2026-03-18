von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Egger, ehemaliges Drahtwerke-Biel-Areal, ehemaliges Puma-Areal … man hat das Gefühl, einstige Industriezonen sind Ihr neues Betongold? Lars Egger: Der Eindruck kommt nicht von ungefähr, das hat auch mit unserer Gründungsgeschichte zu tun und liegt in der DNA von Espace. Espace ist aus einer Gründungsfusion hervorgegangen, in deren Rahmen unter anderem ehemalige Industrieareale in Biel ins Unternehmen überführt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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