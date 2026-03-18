Nach einer kurzen Auszeit meldet sich die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex eindrucksvoll zurück. Spätestens mit dem furiosen Kursanstieg am gestrigen Dienstag (17. März) hat Nordex das Tor zur Rallyefortsetzung weit aufgestoßen. Der Ausbruch über den Kurs- und Widerstandsbereich von 45 Euro löste ein starkes Kaufsignal aus, das nun seine Wirkung entfalten und die Nordex-Aktie weit tragen kann.Nordex - Aktie schaltet wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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