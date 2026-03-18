DJ PTA-CMS: ANCERVA AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG
Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG
ANCERVA AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG
Zug (pta000/18.03.2026/09:57 UTC+1) - Mitteilung
Die ANCERVA AG gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsstaat Deutschland ist.
(Ende)
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Aussender: ANCERVA AG Poststr. 24 6300 Zug Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@ancerva.ch Website: www.anverca.ch ISIN(s): CH1516870115 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Stuttgart
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(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 04:57 ET (08:57 GMT)