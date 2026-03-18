DJ PTA-PVR: ANCERVA AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

ANCERVA AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Zug (pta000/18.03.2026/10:43 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: ANCERVA AG Legal Entity Identifier (LEI): 984500E58CBC15609F03 Straße, Hausnr: Poststr. 24 PLZ: 6300 Ort: Zug, Schweiz

2. Grund der Mitteilung erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dr. Urs Felder Geburtsdatum: 04.03.1959

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 16.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 80,00 0,00 80,00 500.000 letzte Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) CH1516870115 400.000 0 80,00 0,00 Summe: 400.000 80,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 16.03.2026

(Ende)

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Aussender: ANCERVA AG Poststr. 24 6300 Zug Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@ancerva.ch Website: www.ancerva.ch ISIN(s): CH1516870115 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773826980157 ]

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March 18, 2026 05:43 ET (09:43 GMT)