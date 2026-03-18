Verbund-CEO Michael Strugl hat ein Déjà-vu. Schon wieder gibt es - diesmal durch den Krieg im Iran - einen exogenen Schock, der die Energiepreise steigen lässt. Mit allen politischen Diskussionen und Konsequenzen. Michael hat mit Letzteren keine große Freude: "Unsere Beiträge zur Budgetkonsolidierung haben Dimensionen erreicht, die kritisch hinterfragt gehören. Jetzt finanziert die E-Wirtschaft den Sozialtarif. Sozial-politische Maßnahmen sind aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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