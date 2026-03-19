Die Welt ist irritiert und verunsichert. Humanitäre Schicksale in den Nachrichten werden zum Dauerbrenner der Berichterstattung - schrecklich! Die weltweite Nervosität über die Krisenherde überträgt sich via extrem gestiegener Volatilitäten auch auf die Kapitalmärkte. Sorgen über die Zukunft lasten auf den Nervenkostümen der Anleger, aber das Szenario scheint sich kurzfristig leider nicht zu ändern. Der Goldpreis steht historisch in enger Beziehung zu Unsicherheit durch geopolitische Spannungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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