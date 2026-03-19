Die Green-Tech-Rally an der Börse setzt sich fort. Angesichts der Verwerfungen bei den Ölpreisen blicken Anleger auch zunehmend auf die positiven Folgen für andere Energiequellen. So hat auch der Turbinenbauer Nordex im Wochenverlauf ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Die Nachrichtenlage rund um den MDAX-Konzern bleibt auch weiterhin gut.So hat Nordex einmal mehr neue Aufträge auf dem deutschen Heimatmarkt erhalten. Für den Projektentwickler Prowind sollen insgesamt acht Turbinen des Typs N175/6.X ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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