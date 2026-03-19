Beim sehr beliebten Vanguard FTSE All-World ETF stehen aktuell einige Veränderungen an, die teilweise sogar historisches Ausmaß haben. Das müssen Anleger jetzt wissen und so verändert es Ihre Geldanlage. Der Vanguard FTSE All-World gilt für viele Anleger als der heilige Gral der Geldanlage. Immerhin bildet der ETF 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab und das zu niedrigen Kosten, was ihn wesentlich attraktiver macht als klassische MSCI-World-Produkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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