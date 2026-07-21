London (www.fondscheck.de) - Vanguard gibt heute eine nennenswerte Gebührensenkung für einen seiner meistverkauften ETFs in Europa bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Wirkung per 28. Juli 2026 wird die Gesamtkostenquote (OCF) des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (thesaurierend (Acc): ISIN IE00BK5BQXXX/ WKN A2PKXG, ausschüttend (Dist): ISIN IE00B3RBWXXX/ WKN A1JX52) von 0,19% auf 0,14% gesenkt. Dies entspricht einer Reduktion von mehr als 25%. Vanguard schätzt, dass Anleger dadurch jährlich rund 37 Millionen US-Dollar an Gebühren sparen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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