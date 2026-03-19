Die ThyssenKrupp Nucera-Aktie konnte die Kurserholung bis Februar auf 9,50 € nicht halten und befindet sich wieder in einer stärkeren Korrekturphase. Am Donnerstag verliert sie aktuell -2,3% und steht bei knapp 8 €. Was ist hier zu erwarten? Prognose gesenkt Am 17. März teilte der Konzern mit, dass die Prognose gesenkt werde. Ursache ist die schwache Entwicklung im gH2-Segment. Hier fielen höhere Aufwände für spezifische Optimierungsmaßnahmen an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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