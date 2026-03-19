© Foto: Jens Büttner/dpaDer rasant wachsende Energiebedarf sowie hohe Preise für Öl und Gas sorgen für einen anhaltend starken Auftragseingang beim Windkraftanlagenbauer Nordex. Nordex-Aktie: Nicht nur das Order-Buch, auch die Aktie explodiert Zu den aktuellen Stars des deutschen Aktienmarktes gehört wie schon im Jahr zuvor die Anteile des Windkraftanlagenbauers Nordex. Ungeachtet des zuletzt schwachen Gesamtmarktumfeldes blickt die Aktie auf ein Plus von mehr als 50 Prozent seit dem Jahreswechsel zurück. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Aufschlag von über 160 Prozent zu Buche. Jüngster Kurstreiber waren neben dem bärenstarken Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr auch die anhaltend gute …Den vollständigen Artikel lesen
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