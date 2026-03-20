Lausanne - Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im vergangenen Geschäftsjahr von gestiegenen Transaktionsvolumen in einem volatilen makroökonomischen Umfeld profitiert und den Gewinn deutlich gesteigert. In das neue Geschäftsjahr 2026 ist das Westschweizer Unternehmen gut gestartet. Unter dem Strich resultierte 2025 ein Jahresgewinn ein um 16,1 Prozent höherer Jahresgewinn von 134,2 Millionen Franken, wie CFT am Freitag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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