Genf - Die Genfer Bankengruppe Edmond de Rothschild hat im vergangenen Jahr die verwalteten Vermögen auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Die Gewinnzahlen sind mehr oder weniger stabil geblieben. Der Privatbank flossen im Geschäftsjahr 2025 netto 10,2 Milliarden Franken zu, wie Edmond de Rothschild am Freitag mitteilte. Das Institut bestätigte damit frühere Angaben. Der Zufluss war 55 Prozent grösser als in 2024. Die Gelder flossen laut dem Communiqué ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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