Die globalen Finanzmärkte stehen seit März 2026 unter erheblichem Druck. Der eskalierende Krieg gegen den Iran - insbesondere die Teilblockade der Straße von Hormus - hat die Ölpreise für die Nordseeölsorte Brent auf zuletzt 110 USD getrieben. Das befeuert den Inflationsdruck weltweit und gefährdet die erhofften Zinssenkungen der Notenbanken. Die Börsen kamen entsprechend teils deutlich zurück und allein der Dow Jones verlor seit Mitte Februar über 5.000 Punkte bzw. ca. 10 %. Zuletzt wurden sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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