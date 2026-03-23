© Foto: Julian Stratenschulte/dpaDie Salzgitter-Aktie rutscht deutlich ab - trotz besserer Zahlen. Krieg, hohe Ölpreise und steigende Schulden drücken die Stimmung. Analysten bleiben vorsichtig und sehen weiteres Risiko für Anleger.Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter ist zum Wochenstart deutlich unter Druck geraten. Zum Handelsstart am Montagmorgen verlieren die Papiere bis zu 9 Prozent. Damit setzt sich die Schwäche des gesamten Rohstoffsektors fort, der seit Beginn des Iran-Krieges besonders stark unter Druck steht. Steigende Ölpreise belasten die Konjunkturerwartungen und treffen zyklische Branchen wie Stahl besonders hart. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources hat in den vergangenen Wochen …Den vollständigen Artikel lesen
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