FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
R8 CAPITAL INVEST. LS-,01 MOC GB00BKX8NT01
AB/FROM ONWARDS 23.03.2026 11:30 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
R8 CAPITAL INVEST. LS-,01 MOC GB00BKX8NT01
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