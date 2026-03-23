Die Salzgitter-Aktie befindet sich seit Ende Februar in einem steilen Abwärtstrend. Dabei verlor sie rund -35%. Am Montag gewinnt sie aktuell +3% und steht bei 36,50 €. Wie geht es hier weiter? Angespannte Lage belastet Das vergangene Jahr war durch viele Belastungen geprägt: Steigende Energiepreise, US-Zölle und schwache Nachfrage waren die wichtigsten negativen Faktoren. Die Auswirkungen zeigten sich bereits in den jeweiligen Quartalsberichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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