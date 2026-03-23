Mitteilung der Netfonds AG:
Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen gemeinsame unterstützende Stellungnahme zur Angebotsunterlage und empfehlen Aktionären die Annahme des AngebotsDer Vorstand und der Aufsichtsrat der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) haben ihre gemeinsame unterstützende Stellungnahme zu dem öffentlichen Barangebot der German Wealth Technology GmbH (vormals: SCUR-Alpha 1996 GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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