Im sehr volatilen Marktumfeld zählt die Nordex-Aktie seit Tagen zu den stabilsten Werten. Zu Wochenbeginn legt der MDAX-Titel weiter zu und notiert bereits wieder in Schlagdistanz zum Mehrjahreshoch bei 46,90 Euro. Ein neuer Auftrag sowie ein angehobenes Kursziel von Analystenseite verleihen zusätzlichen Schwung.Nordex soll elf Turbinen vom Typ N175/6.X für den Windpark Jasikovo in Serbien mit einem Gesamtvolumen von 70 Megawatt liefern. Diese sollen ab April 2027 errichtet und ab Juli 2027 in Betrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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