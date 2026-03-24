Mitteilung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA:
Regionales Bündnis weitet Engagement bei Werder Bremen aus
Das Regionale Bündnis aus Bremer Unternehmern, das seit 2024 als Minderheitsgesellschafter Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hält, weitet sein Engagement aus. Mit Klaus und Marcus Wittrock erweitern zwei Unternehmer aus der Region den Kreis der Partner im Regionalen Bündnis. Mit ihrem Eintritt erwirbt das Bündnis im Rahmen einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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