Bremen - Der SV Werder Bremen wird ohne Mittelfeldspieler Romano Schmid in die neue Saison gehen. Der österreichische Nationalspieler verlasse die Grün-Weißen mit sofortiger Wirkung und schließe sich dem Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio an, teilten die Bremer am Mittwoch mit.



Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, sagte, dass Schmid in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden sei und sich stark mit dem Verein, der Stadt und den Fans identifiziert habe. "Frosinone Calcio hat jedoch ein Angebot abgegeben, das sowohl unseren wirtschaftlichen Interessen als auch den persönlichen Vorstellungen von Romano gerecht wird."



Schmid selbst sagte, dass seine Zeit in Bremen immer einen "besonderen Platz" in seinem Leben einnehmen werde. Er habe in Bremen viel erlebt, darunter den Abstieg und den Wiederaufstieg des Vereins, und sei dort zum Nationalspieler gereift. Auch die Geburt seines ersten Sohnes habe in Bremen stattgefunden. Jetzt habe er aber die Chance, in einem Land zu spielen, das er sich immer gewünscht habe, so Schmid.



Schmid hatte im Januar 2019 seinen ersten Vertrag bei Werder Bremen unterzeichnet und war kurz darauf für anderthalb Jahre an den Wolfsburger AC ausgeliehen worden. Im Dezember 2020 debütierte er für Werder in der Bundesliga und absolvierte seitdem 192 Pflichtspiele, in denen er 18 Tore erzielte. 2022 feierte er den Aufstieg in die Bundesliga mit Werder und debütierte wenig später in der österreichischen Nationalmannschaft, mit der er 2026 an der Weltmeisterschaft teilnahm und im Gruppenspiel gegen Jordanien die 1:0-Führung erzielte.





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