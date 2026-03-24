Zürich - Die Schweizer Börse SIX hat 2025 wie angekündigt einen hohen Verlust erlitten. Die dafür verantwortliche Worldline-Beteiligung fällt nun auf unter 1,5 Prozent. Die bereits Anfang November angekündigte Wertanpassung wegen der Beteiligung an der krisengeplagten Worldline fiel nun mit 561 Millionen Franken sogar etwas höher aus als in Aussicht gestellt. Der Verlust lag 2025 damit bei 314 Millionen nach einem Gewinn von 39 Millionen im Vorjahr, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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