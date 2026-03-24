Während viele Goldproduzenten aktuell auf milliardenschwere Übernahmen setzen, geht Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) einen anderen Weg. Organisches Wachstum, sinkende Kosten und ein klarer Fokus auf bestehende Projekte. Genau das könnte sich im aktuellen Marktumfeld als entscheidender Vorteil erweisen. Wir haben uns ein aktuelles Management-Interview genauer angesehen. Hinweis: Das folgende Interview basiert auf einem Video-Interview von The Northern Miner auf der PDAC mit John McCluskey und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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